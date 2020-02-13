Ekonomi Albayrak: Attığımız adımlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi başladı

Albayrak: Attığımız adımlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi başladı

Ekonomi

Albayrak: Attığımız adımlar meyvelerini veriyor, büyüme trendi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" dedi.

13 Şubat 2020, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 1.9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin sanayi üretimini açıkladı. Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.9 arttı. Yıllık bazda da artış ise yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.


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