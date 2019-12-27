Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8.5 ama bunun da altına ineceğiz" dedi.

Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

- Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı.

- Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik.

- 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük.

- 2020'de enflasyon daha da düşecek.

-Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor.