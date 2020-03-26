Albayrak: Taahhütlerin takipçisiyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların verdiği taahhütlerin takipçisi olacaklarını açıkladı.
26 Mart 2020, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların verdiği taahhütlerin takipçisi olacaklarını duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1243063165614784513