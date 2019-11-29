Albayrak: Türkiye için değişim başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gerçekleştirdiği Rize ve Trabzon ziyaretleri kapsamında paylaşımlarda bulundu. Albayrak'ın açıklaması: "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlattığımız il programlarımız kapsamında Trabzonlu iş insanlarımız ile bir araya geldik.





Bakan Albayrak, paylaşımında "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" dedi.

Bakan Albayrak, "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz" dedi.