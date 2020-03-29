Albayrak ve Terim'in test sonuçları negatif çıktı iddiası
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı. Bu paylaşımın hemen ardından ise Fatih Terim'in kızı Buse Terim konu hakkında bir açıklama yaptı. Buse Terim, ''Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi'' dedi.
29 Mart 2020, Pazar 21:37 Son Güncelleme:
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Buse Terim'in açıklaması:
Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile.
Albayrak, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan corona virüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi.
Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, “Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.