Buse Terim'in açıklaması:

Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile.

Albayrak, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan corona virüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi.

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, “Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



