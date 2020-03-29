Futbol Albayrak ve Terim'in test sonuçları negatif çıktı iddiası

Albayrak ve Terim'in test sonuçları negatif çıktı iddiası

Futbol

Albayrak ve Terim'in test sonuçları negatif çıktı iddiası

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı. Bu paylaşımın hemen ardından ise Fatih Terim'in kızı Buse Terim konu hakkında bir açıklama yaptı. Buse Terim, ''Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi'' dedi.

29 Mart 2020, Pazar 21:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Buse Terim'in açıklaması:

Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile.

Albayrak, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, son yapılan corona virüs testinin sonuçlarının henüz kendisine ulaşmadığını söyledi.

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, “Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağımAbdürrahim Albayrak'ın oğlu corona virüsü yendi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Karantina F.C.
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bayern Münih efsanesi açıkladı: Corona virüs futbolda neleri değiştirecek?