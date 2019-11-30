Albayrak yapısal adımların atıldığını duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısının gerçekleştiğini ve yapısal adımların atıldığını duyurdu.
Bakan Albayrak tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda Gıda Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakan Albayrak, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1200723884196220928