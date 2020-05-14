Türkiye Albayrak'tan çiftçiler için mesaj

Albayrak'tan çiftçiler için mesaj

Türkiye

Albayrak'tan çiftçiler için mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Çiftçiler Günü' için bir mesaj paylaştı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bulunduğu paylaşımda, "El ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımda "Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA


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