28.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Ekonomi Albayrak'tan çiftçiye müjde: 6 ay ertelenecek

Albayrak'tan çiftçiye müjde: 6 ay ertelenecek

Ekonomi

Albayrak'tan çiftçiye müjde: 6 ay ertelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilere yönelik olarak 6 milyar liralık kredi borcunun öteleneceği müjdesini verdi.

28 Nisan 2020, Salı 14:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.

İlgili Haberler
SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“Biraz moralim bozulunca ‘Aşk-ı Memnu’yu izliyorum”
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Nasıl bir gelecek bizi bekliyor?
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ekonomi Zirvesi toplanıyor! Normalleşme adımları değerlendirilecek