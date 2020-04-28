Albayrak'tan çiftçiye müjde: 6 ay ertelenecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilere yönelik olarak 6 milyar liralık kredi borcunun öteleneceği müjdesini verdi.
28 Nisan 2020, Salı 14:20 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun" dedi.
Bakan Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.
Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.