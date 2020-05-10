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Siyaset Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Verdiği destek bizim için tarifsizdir

Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Verdiği destek bizim için tarifsizdir

Siyaset

Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür: Verdiği destek bizim için tarifsizdir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

10 Mayıs 2020, Pazar 09:06 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'ın görüşmede Bahçeli'ye, verdikleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiği ve gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Albayrak, görüşmenin ardından Twitter'dan Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek, şu mesajları paylaştı:

"Tüm gayretiyle Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destekle aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım."

Bahçeli, gün içinde Twitter hesabından gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomideki gelişmelere de işaret ederek, Bakan Albayrak'ı çok başarılı bulduklarını belirtmiş ve destek mesajları vermişti.

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