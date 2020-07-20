Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1285159041451339777?cxt=HHwWgsC1mdrV5tUjAAAA
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