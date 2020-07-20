Ekonomi Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

Ekonomi

Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."



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