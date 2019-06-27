Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Galatasaray'ı unutmuyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını kendisine aşık eden Fransız golcünün Abdurrahim Albayrak'la olan fotoğrafı heyecan yarattı

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bu kare, akıllara 'Gomis geri mi dönüyor?' sorusunu getirse de işin aslı sonradan ortaya çıktı. İkilinin tesadüfen karşılaştığı ve kısa süre sohbet ettikleri öğrenildi.

Galatasaray'ın 2017'nin Temmuz ayında İngiliz ekibi Swansea City'den 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Fransız forvet Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda sarı kırmızılı formayla Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 gol atıp 5 asist yaptı ve lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olmuştu. (Fanatik)