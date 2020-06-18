Ekonomi Albayrak'tan, Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in hissedarı olması hakkında açıklama

Albayrak'tan, Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in hissedarı olması hakkında açıklama

Ekonomi

Albayrak'tan, Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in hissedarı olması hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in hissedarı olması ile ilgili paylaşım yaptı. Albayrak, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. " dedi.

18 Haziran 2020, Perşembe 13:18 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." dedi.





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