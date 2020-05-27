Siyaset Albayrak'tan Yassıada paylaşımı: 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz

Albayrak'tan Yassıada paylaşımı: 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz

Siyaset

Albayrak'tan Yassıada paylaşımı: 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yılına ilişkin paylaşım yapan Bakan Albayrak, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak anacağız." dedi.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 14:51 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yılına ilişkin Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.


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