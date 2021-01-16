Albert Camus Sözleri: En güzel ve özlü Albert Camus sözleri

Ünlü Fransız Şair Albert Camus sözleri birçok kişi tarafından merak edilir. Anlamlı, güzel, resimli, kısa veya uzun Albert Camus sözleri...

Albert Camus sözleri

Ağın ilmiklerine takılmış bir balık gibi çırpınıyorum.

İnsan, kendi kendisinden saklamaya çalıştığı yanını sevmez.

Hiçbir sanatçı gerçekten vazgeçmez.

Evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez.

Başarı kolay elde edilir, zor olan başarıyı hak etmektir.

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Tarih insanların, düşlerin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir.

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.

Korkunç bir bırakılmışlık duygusu. Dünyanın bütün varlıklarını göğsüme sarsam bile, kendimi hiçbir şeyden koruyamazdım.

Resmi tarih oldum olası büyük katillerin tarihidir. Kabil, Habil’i bugün öldürmüş değil, ama bugün kabil, Habil’i akıl uğruna öldürüyor ve onur madalyası istiyor.

İnsan ne ise, o olmayı reddeden tek yaratıktır.

Zamanımdan ayrılamayacağımı anlayınca, onunla birleşmeye karar verdim.

Bütün büyük olayların, büyük düşüncelerin önemsiz bir başlangıcı vardır.

Ölüm korkusunu aşmadıkça insan için özgürlük yoktur. Ama intihar ile değil. Bu korkuyu aşmak için kendini bırakmamak gerekir. Hiç burukluk duymadan, korkmadan ölebilmeli.

Bir adam karısına arabasının kapısını açıyorsa emin olabilirsiniz: ya arabası yenidir, ya da karısı.

Ne Faust, ne Don Kişot birbirini yenmek için yaratılmamışlardır ve sanat dünyaya kötülük etmek için icat edilmemiştir.

Basın özgürlüğü belki de özgürlük düşüncesinin giderek aşağılanmasından en çok acı çekmiş özgürlüktür.

Sözün gelişi ‘dostlarım’ diyorum, dostum yok artık, sadece suç ortaklarım var. Onların da sayısı pek çoğaldı, bütün insanlar suç ortağım benim. En başta da siz geliyorsunuz. Kim yanımdaysa birinci odur.

Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.

Ben dilimin sınırlarında nöbet beklerim.

İnsanın her gün yaptığı en iyi şey intihar etmemeye karar vermektir.

İnsan kendisi için gerçek ve mutlak olan mutluluğa yaşamı boyunca yalnız bir kez erişir ve geri kalan tüm yaşamını bu mutluluğa tekrar ulaşmaya adar.

Önümden gitme seni izleyemeyebilirim, arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim; yanımda yürü ve yalnızca dostum kal.

Geceler sonsuz değildir.

Ya tüm çırpınmalarını aşan daha yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın, ya da bu çırpınmalardan başka hiçbir şey gerçek değildir.

Haklı olma ihtiyacı, sıradan insanlara özgüdür.

Dünyanın insandan başka anlamı yoktur. Hayat anlayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir.

Çekip gidene her şey mizah, kalıp bekleyene her şey şiirdir.

Ya zamanla birlikte yaşar ölürsün, ya daha yüce bir yaşam uğruna zamanın dışına çıkarsın.

Ahlaka dair ne biliyorsam bunu futbola borçluyum. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.

Yirminci yüzyılımız korku çağıdır. Diyeceksiniz ki korku bir bilim değildir, ama bu korkuda bilimin payı var.

Zamanımdan ayrılamayacağımı anlayınca, onunla birleşmeye karar verdim.

İnsanın parası varsa çalışmak zorunda kalmaz. Böylece zamanı satın alır. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek şeyleri yapar. Yani para mutluluğu satın alır.

Bir kalıp düşünceyi işlemek, bir incelik üzerinde durmaktan çok daha kolaydır. Benim için kalıp düşünceyi seçtiler: Ben de saçma oldum kaldım.

İnsanın eninde sonunda alışamayacağı bir düşünce yoktur.

Yaşamak kendi başına bir değer yargısıdır. Nefes almak ise; yargılamaktır.

İnsanın her gün yaptığı en iyi şey intihar etmemeye karar vermektir.

Bugün karım öldü fakat neyse ki masamın üstü beni oyalayacak bir sürü evrakla dolu.

Bir adam karısına arabasının kapısını acıyorsa emin olabilirsiniz: Ya arabası yenidir, ya da karısı.

İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur.

Kışın en soğuk zamanında, ben nihayet içimde yenemediğim bir yaz olduğunu öğrendim.

İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek.

Politika ve sanat dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı yüzüdür.

Sevmenin sınırı olamaz.

İnancın yere düşerse silahın da yere düşer.

Gölgesiz güneş yoktur ve geceyi tanımak gerekir.

Bir yazarım. Ben değil kalemim düşünür, anımsar ya da kuşatır.

Yazar, sanatını büyük yapan şu iki görevi yüklenmelidir; gerçeği ve özgürlüğü.

İnsan ne ise, o olmayı reddeden tek yaratıktır.

Felsefe, utanmazlığın çağdaş biçimidir.

Bugün annem öldü, veya dün, tam hatırlamıyorum.

Düşüncenin haline ağlamak boşunadır. Onun için çalışalım yeter.

Derin duygular da büyük yapıtlar gibi; bilinçli olarak söylendiklerinde daha fazla anlam taşır her zaman.

İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz.

Kötülük cehaletten gelir.

Yazarlık sanatı korunması güç olan şu iki ödeve bağlı kalacaktır; bile bile yalan söylememek ve insanın insanı ezmesine karşı koymak.

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür.

Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim.

Geleceğe yönelik gerçek cömertlik ,şu an mevcut ilan her şeyden vazgeçmeyi içerir.

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır.

İnsanlara boyun eğdirmek isteyenin kulağı sağırdır.

Artık çok geç, her zaman hep geç olacak. - Albert Camus – Düşüş

İnsanda en doğal olarak bulunan fikir, ona doğasının derininden kaynar gibi safça gelen fikir, masumluğun fikridir. - Albert Camus - Düşüş

Umut, koşup giderken bir sokağın köşesinde, daha kurşun havadayken vurulup ölmekti. - Albert Camus – Yabancı

Kuşkucu olmaktan çıkmak için, düpedüz var olmaktan çıkmak gerekir. - Albert Camus – Düşüş

Öyle bir gün geliyor ki, insan olması gerektiği yerde olmak istiyor. Ama kimi kez yaşamak için, intihar etmekten daha çok cesaret gerekiyor. - Albert Camus - Mutlu Ölüm

...ben hayalime gülümsemeye çalışırken, o ciddi duruyordu. - Albert Camus – Yabancı

Hele hele hiç sanmayın ki, dostlarınız her akşam size telefon edip dostluk gereği o akşam intihara mı karar verdiniz ya da düpedüz arkadaşa mı ihtiyacınız var, dışarı çıkacak durumda mısınız diye soracaklar. - Albert Camus – Düşüş

Bir papağanı sevdikten sonra bir yılanla yatmak zorunda kaldım. Böylece, kitapların vaat ettiği, benimse hayatta hiç karşılaşmadığım aşkı başka yerde aradım. - Albert Camus - Düşüş

Yaşam benim için gittikçe zorlaşıyordu; beden keyifsiz oldu mu, yürek de ölgünleşir… Bana öyle geliyordu ki, hiç öğrenmemiş olduğum, ama yine de çok iyi bildiğim bir şeyi, yani yaşamayı unutuyordum… Albert Camus - Düşüş

"Endişeli bir yüreğin en büyük arzusu, sevdiği kişiye sonsuza dek sahip olmak ya da ayrılık zamanı gelip çattığında, bu varlığın ancak buluşma günü gelince son bulacak düşsüz bir uykuya dalmasını sağlayabilmektir." - Albert Camus – Veba

"Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır ve eğer aydınlatılmamışsa, iyi niyet de kötülük kadar zarar verebilir. İnsanlar kötü olmak yerine daha çok iyidir ve gerçekte sorun bu değildir. Ancak insanlar bir şeyin farkında değillerdir: şu erdem ya da kusur denilen şeyin. En umut kırıcı kusur, her şeyi bildiğini sanan ve böylece kendine öldürme hakkı tanıyan cehalettir." - Albert Camus - Veba

Bana öyle geliyordu ki, hiç öğrenmemiş olduğum, ama yine de çok iyi bildiğim bir şeyi, yani yaşamayı unutuyordum. - Albert Camus – Düşüş

Öfkelendiğim zamanlar, en iyi çözümün ilgilendiğim kişi için ölüm olacağını düşünüyordum. - Albert Camus – Düşüş

Evdeyken annem, bütün zamanını hiç ses çıkarmaksızın arkamdan bakmakla geçirirdi. Yurda gelişinin ilk günlerinde sık sık ağlamıştı. Fakat alışkanlık yüzündendi bu. Birkaç ay sonra da, onu yurttan çıkarsalar bu yüzden ağlayacak duruma gelmişti. Hep alışkanlık yüzünden. - Albert Camus – Yabancı

Hiçbir zaman söyleyecek fazla sözüm yoktur, onun için susarım. - Albert Camus – Yabancı

Ben, ben, ben, aziz yaşamımda hüküm süren ve her söylediğim şeyde işitilen nakarat buydu işte. - Albert Camus – Düşüş

Dostluk ise daha sadedir. Uzun sürelidir ve elde edilmesi zordur, ama bir kez de elde edildi mi, artık ondan kurtuluş yoktur, gereğini yerine getirmek gerekir. - Albert Camus – Düşüş

Umut; bir yolun dönemecinde hızla koşarken, birden yetişen kurşunla yere serilivermekti. - Albert Camus – Yabancı

Hayır, var olduğumdan emin değilim. Ama olacağım, bundan kuşkum yok. - Albert Camus - Sürgün ve Krallık

O zaman şunu anladım ki, bir tek gün dışarıda yaşamış olan bir kimse, hiç zahmetsiz yüz sene hapiste kalabilir. Canının sıkılmaması için yeter derecede anıya sahip olmuştur artık. Bir bakıma, faydalı bir şeydir bu. - Albert Camus – Yabancı



