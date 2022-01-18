Futbol Albert Riera Galatasaray'a döndü

Albert Riera Galatasaray'a döndü

Futbol

Albert Riera Galatasaray'a döndü

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim dönemi yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu. Bugün gerçekleştirilen sabah idmanıyla göreve başladı.

18 Ocak 2022, Salı 14:55 Son Güncelleme:
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Riera Galatasaray 'a geri döndü. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim dönemi yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu.

Albert Riera bugün gerçekleştirilen sabah idmanıyla göreve başladı.

Riera'nın Fatih Terim'in göreve devam etmesi halinde Florya'ya yeniden döneceği konuşuluyordu.

Yakın zamanda Sneijder'in ismi geçse de Domenec Torrent'in yeni yardımcısı Albert Riera oldu.

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