Albino pug kalpleri eritiyor

Dünyada sayıları 100 kadar olduğu düşünülen albino puglardan biri de Milkshake. Londra'nın Canary Wharf kentinde sahibiyle birlikte yaşayan Milkshake, çarpıcı bebek mavisi gözleri, pembe burnu, kulakları ve ayak parmakları ile internetin yeni gözdesi oldu. 17 aylık olan Milkshake'in Instagram hesabında 55 binden fazla takipçisi var. Milkshake'i on haftalıkken sahiplenen ve bir pazarlama müdürü olan 33 yaşındaki Maria, köpeğin hayatını en iyi şekilde yaşamasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Maria, şunları söylüyor:

Milkshake, sosyal medyadaki en ünlü pembe pug. Instagram'ı eğlenmek için açmıştık. Birçok insan kötü bir gün geçirdiğini ve Milkshake'nin onları neşelendirdiğini görünce bana mesaj attı, bu da beni daha fazla post göndermem için teşvik etti. Böylece takipçi sayısı gittikçe büyüdü.









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