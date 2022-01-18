Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, gelen hasta çocuğa serum takmak için damar yolu açtı. Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Saldırıya uğrayan Mustafa hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

SOPAYLA VURDULAR

Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları otomobilini durdurdu. Araçtan indirilen hemşire, burada da 4 kişilik grubun tekme tokat saldırısına uğradı. Saldırganlar, Arslan’ın aracına da sopayla hasar vererek kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı. Bacağı ve kolu sargıya alınan Acil Servis hemşiresi Mustafa Arslan’ın kendisi ‘Acil’lik oldu. Saldırı sonrası gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.

HAMİLE HEMŞİREYİ YERDE SÜRÜKLEDİLER

İstanbul Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışan 2 aylık hamile hemşire Gülhan D. (24), 4 hasta yakını tarafından feci şekilde dövüldü. Önceki gece yaşanan olayda Gülhan hemşire, kan aldığı Gülcan A. adlı hastanın ani tansiyon düşmesiyle baygınlık geçirmesinin ardından, yakınlarının sözlü ve küfürlü tacizine uğradı. Saldırganlar hemşirenin başörtüsünü çekiştirip saç saça baş başa kavgaya tutuştu.

UÇAN TEKME ATTILAR

O sırada 4-5 metre uzaktaki Rıdvan K. koşarak hemşireye uçan tekme attı. Yüzünün soluna aldığı diz darbesiyle yere yığılan Gülhan D.’ye ellerinde poşet, çanta ne varsa fırlatan saldırganlar, kadını yerde sürükledi. Odadakilerin "Yapmayın kadın hamile" bağırışlarına da kulak asmadılar. Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K.’den şikayetçi olan Gülhan hemşire, “Davamda sonuna kadar gideceğim” dedi.



