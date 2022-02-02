Aldatıcı indirimlere son

İndirimli satışlarda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, gelişen ticari hayat ve artan internet kullanımına bağlı olarak tüketicilere yönelik ticari reklam ve uygulamaların niteliğinde yaşanan çeşitliliği de göz önüne alarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ni yenilediklerini belirtti. Muş, “İndirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicilerimizi en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdik” ifadesini kullandı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FİYAT

Yönetmelikteki değişiklik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ‘kişiselleştirilmiş fiyat reklamları’ mevzuat kapsamına alındı. Yani internet ortamında kendilerine kişiselleştirilmiş fiyat sunulan tüketicilerin, her bir reklamda teklif edilen fiyatın kişisel alışveriş davranışlarını dikkate alan bir algoritmaya dayandığı konusunda bilgilendirilmesi koşulu getirildi. Ürünün güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyatına aynı alanda yer verilecek. Böylece sunulan fiyatın o mal veya hizmetin, özellikle güncel piyasa fiyatının üstünde olmasına karşı önlem alındı.

EN DÜŞÜĞE BAKILACAK

Düzenlemeye göre, bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Ayrıca meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat dikkate alınacak. Bu konuda ispat külfeti reklamverene ait olacak. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan ‘etkileniyormuş’ gibi hareket edenler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca denetlenecek.

KREDİLİDE TOPLAM MALİYET BİLGİSİ

Kredi ile satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin reklamlarda tüketicilerin şeffaf biçimde bilgilenmesini sağlamak için de değişikliğe gidildi. Buna göre, bu reklamlarda kredinin vadesi, faiz oranı, kredinin tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri ile geri ödeme koşulları gibi hususlara reklamın yayımlandığı alanda yer verilecek.

KARABORSA BİLET SATIŞINA FREN

''Haksız ticari uygulama’ örnekleri arasına eklenen düzenleme sayesinde; satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söyleşi gibi etkinlik biletlerinin, belirlenen limitlerin dışında satın alınarak tüketiciye yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunulması yasaklandı. Böylece karaborsa bilet satışıyla mücadelede önemli bir adım atıldı.

BAŞKA NELER VAR?

Düzenlemeyle getirilen yeniliklerden diğerleri ise şöyle:

İnternette satışa sunulan mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralanması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda yer verilecek.

Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında da ‘reklam’ ibaresi zorunlu olacak.

Tüketicilerin bir mal veya satıcı hakkında değerlendirme yapmasına imkan sağlanan durumlarda, bu değerlendirmelerin sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin verilecek. Tüketici sahte değerlendirmelere yönlendirilmeyecek.

Tüketici değerlendirmeleri, olumlu ya da olumsuz ayrımı yapılmadan en az 1 yıl süreyle yayınlanacak. Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda, hakkında değerlendirme yapılan satıcıya cevap hakkı için en az 72 saat süre verilecek. Giderilen mağduriyet aynı yerde yayınlanacak.