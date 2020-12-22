Türkiye Aldatılan koca, diğer adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi

Aldatılan koca, diğer adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi

Türkiye

Aldatılan koca, diğer adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi

İstanbul Halkalı'da ismi henüz öğrenilemeyen bir koca, karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı sokak ortasında soyup çırılçıplak gezdirdi. Karakolda ise hiç kimse birbirinden şikayetçi olmadı.

22 Aralık 2020, Salı 09:44 Son Güncelleme:
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Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı acı oldu. Karısıyla gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü adamı çırılçıplak soyup, caddede ifşa etti.

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri, bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çırılçıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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Çırılçıplak gezdirdi

Sabah'ın haberine göre; karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir koca, karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı buldu. Akrabaları ile birlikte şahsın evine giden koca, önce adamı darbetti ardından çırılçıplak soyundurup mahallede gezdirmeye başladı.

3 kişi gözaltına alındı

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak gezdirilen şahsı görüp müdahale etti. Çıplak şahsın üzerine çöp poşeti geçirildikten sonra 3 kişi de gözaltına alındı.

Kimse birbirinden şikayetçi olmadı

Karakolda hiç kimse birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

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