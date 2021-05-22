İddiaya göre özel bir havayolu şirketinde pilot olan F.H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı.

FARKLI İDDİALAR VAR

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen eş L.H., boşanma davası açtı. Pilot ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü. Öte yandan S.T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.



