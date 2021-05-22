Türkiye Aldatıldığını Instragram'daki mesajla anladı! Başka bir kadınla tatil...

Aldatıldığını Instragram'daki mesajla anladı! Başka bir kadınla tatil...

Türkiye

Aldatıldığını Instragram'daki mesajla anladı! Başka bir kadınla tatil...

Muğla'da pilot kocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini sosyal medyadan öğrenince soluğu adliyede aldı.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 08:56 Son Güncelleme:
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İddiaya göre özel bir havayolu şirketinde pilot olan F.H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı.

FARKLI İDDİALAR VAR

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen eş L.H., boşanma davası açtı. Pilot ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü. Öte yandan S.T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.


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