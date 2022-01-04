Aldatıldığını yılbaşı gecesi öğrendi!

Şu anda 30 yaşında olan Manchester sakini Ally Newsham, 32 yaşında olan sevgilisi Ross Thaker ile iki yıldır birliktelik yaşıyordu. Ally yeni yıla evde karantinada girecekti. Bunu fırsat bilen Thaker, sevgilisine bir arkadaşının evinde olduğunu söyledi.

New York Post'un haberine göre genç kadın, yeni yılın ilk dakikalarını sevgilisi ile birlikte geçiremeyeceği için üzgün olduğunu söyledi.

'GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE MİDEM BULANDI'

Hesap yöneticisi olarka çalışan Ally, "Mesajlarıma cevap vermediğinde, bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum. Ben evde yalnız başımayken onun bir başkasıyla ilişkiye girdiğini öğrendiğimde ise midem bulandı" dedi.

Thaker ile Ocak 2019'da Tinder adlı çöpçatan uygulamasında tanışan Ally'ye göre, çift birbirlerini görür görmez aşık oldular. Her şey yolunda gidiyordu ve hatta Ally, Ross'un ailesinin evine taşındı.

Ally, Ross'a sahip olduğu için kendini "şanslı" hissettiğini ve işten eve döndüğünde evin dört bir yanına tatlı notları bırakıp akşam yemeğini hazırladığını söyledi.

KARANTİNA İÇİN GİTTİ ALDATILDI

Ally Newsham, yakın zamanda koronavirüse yakalanmış biriyle temas etmiş olduğu için, 10 gün boyunca kendini karantina altına almak zorunda kaldı ve erkek arkadaşıyla yılbaşını kutlayamadı.

Çift bu haberle sarsıldı ancak günlerini telefonda konuşarak geçirdiler. Ancak yılbaşı gecesinden hemen önce işler tuhaflaşmaya başladı. Newsham, Thaker'ın sessizleştiğini ve onun erken yattığını varsaydı.

Erkek arkadaşı Ross, ertesi sabah daha önce hiç görmediği bir masanın üzerinde duran kahvaltısının fotoğrafını çekip Ally'ye gönderdi.

Ally, "Kafam karıştı, nerede olduğunu sordum ve bir erkek arkadaşının evinde olduğunu söyledi. Arkadaşın adını hiç duymadığım için tuhaf olduğunu düşündüm. Ama paranoyak olmaya karar verdim," diye devam etti.

Günün geri kalanında sevgilisine bir türlü ulaşamayan Ally, yeni yıla girerken havai fişekleri izlemeyi ve sevgilisinden bir "yaşam belirtisi" beklemeyi seçti.

Gece yarısı sevgilsinden bir mesaj bile almayan Ally, morali bozulunca erkenden yattı. Ertesi gün Ross'u aramaya çalıştığında ise telefona başka bir kadın cevap verdi.

Ally, "Kadın, Ross'u aramayı bırakmam gerektiğini ve onun yanında olduğunu söyledi. Şoke oldum. Ona Ross'un iki yıllık kız arkadaşı olduğumu söyledim ama bana inanmadı. Ross'un ona yıllar önce ayrıldığımızı söylediğini söyledi." dedi.

Karantina sona erdikten sonra, onunla yüzleşmek için eski erkek arkadaşının evine gitti. Ross, sadakatsizliğini kabul etti ve sosyal medyada bir kadınla tanıştığını itiraf etti.

"Kalbim kırıldı ve ona benimle bir daha asla konuşmamasını söyledim" diyen Ally, daha sonra Ross'un kendisine geri dönmek için defalarca yalvardığını anlattı.

"Zor olsa da, zaman geçtikçe sonunda iyileşmeye başladım" diyen 30 yaşındaki genç kadın, seveceği yeni bir adam buldu ve 2021 yılbaşını onunla geçirdi.