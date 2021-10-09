Aldatılma ile ilgili sözler, sevdikleri tarafından ihanete uğramış, güvendiği dağlara karlar yağmış kişilerce sıklıkla araştırılıyor. Tek suçu sevdiğine güvenmek olan ama sırtından vurulanların duygularını dile getiren en güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) aldatılma hakkında sözleri bir araya getirdik…

ALDATILMA İLE İLGİLİ SÖZLER

Garip değil mi? Yüzüne gülecek kadar dost sandığın kişiler, aslında arkandan konuşacak kadar yüzsüzler.

Seni sevdim beni sevdiğin için sana taptım beni birazda olsa yüksek gördüğün için eh be vicdansız nerden bileyim beni aldatacağını lanet olsun lanet o sana şimdi Allah'ından bul.

Aslında bir insanın gözyaşı; gülüşünden daha samimi ve tatlıdır. Çünkü unutma, her gülüşün altında bir ihanet saklıdır.

Kırbaç yedi kalbim ihanetinle, duygularım çöktü sayende aldatmanın bedelini yaşıyorum şimdi sessiz günlerimde haykırıyorum içimden lanet olsun sana lanet olsun seni seven saf duygularıma.

Akılsız adam mutluluğu uzaklarda, Akıllı ise O’nu ayaklarını altında arar. Seninle olmak varken; Sensiz kalmak, Yaşamak dururken ölmek demektir.

Çok sevdim seni çok istedim seninle mutlu günleri yaşamayı ama benim yaşadığım tek şey aldatılmanın bedeliymiş.

Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi, ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim. Bir iki sözle birkaç şarkıyı, adaletsiz yargıyı, Birde bu talihsiz yazgıyı kalbime kaydettim.

An gelir insan gülerken ağlarmış. Gözyaşları sel olup kalbine akarmış. Kahkaha bir maske derler biri misin? İnsan sevdiğinden ayrılınca bu maskeyi takarmış.

Ben seninle hayata sarılmak isterken sayende hayattan kopmak için kendimi feda ettim.

Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

Aşkım ne zaman dağlar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutacağım.

Paramparça ettin sana olan duygularımı, ben senin için sevmiştim hayatı, şimdi görüyorum ki aldatmakmış senin için tek doğru yalan.

İhanet meslek dalı olarak ilan edilmeli çünkü birçok ustası var.

Hani bitmezdi bu aşk? Hani birbirimiz için vardı en güzel yarınlar, hepsi yalan oldu hepsi ihanetinle parçalandı.

Aldatmaların en kötüsü kendi kendini aldatmaktır. Platon

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir. Nazım Hikmet

Artık bedenimi unuttum, kalbimle yaşıyorum ve ihanetinin bedelini kalbimle can çekişerek veriyorum.

Kırdıysa sessiz kal. Sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa onsuz kal.

Fazla değer vermeyeceksin karşındakine güvenip ihanet ettirmeyeceksin kendine!

Unutma gün gelir devran döner. Arasın bu beni başkasında bulamazsın aynı aşkı başkasında!

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) ALDATILMA HAKKINDA SÖZLER

Mesaj atmazsın anlarım, aramazsın anlarım, ilgi göstermezsin onu da anlarım. Ama beni başkasıyla görürsen onu da sen anla…

Seni düşünürken fark ettim aldatmaları, senin sözlerin aklıma geldikçe anladım yalanlarının tertemiz duygularıma ihanetini.

Meğer güzel sandığım gülüşünde saklıymış kahpeliğin!

Yaşarken toprağın altına soktun beni ihanetini görmemek için bitirdim sana olan sevgimi elveda sana.

Her şeyden vazgeçtim sen beni aldattın ya ben işte şimdi bittim.

Allah’ım beni öyle bir son bahar ayazında canımı al ki, sevdiğim mezarıma koyacak tek bir gül bile bulamasın.

Gözü aldatmak kolaydır ama kalbi aldatmak zordur.

Bugün seni aldatan yarın başkasında aldanır. Yalanla yıkanan yüz ihanetle kurulanır. Unutma!

Gülümse hayata gülümse yaptıklarına sen sadece gülümse aldatarak çekip gidişlerine…

Ben sensiz mutlu olmayı öğrendim sensiz nefes alıp gülmeyi öğrendim, sen ise aldatmayı öğrendin aldatarak mutlulukları bitirmeyi öğrendin.

Unutma Gün Gelir Devran Döner Arasın Bu Beni Başkasında Bulamazsın Aynı Aşkı başkasında!

Aldattın ya işte Şimdi Sana güle güle.

Hayatta kimse için ağlamaya değmez. Ağlamaya değenler zaten ağlatmaz. Bir gün ağlaman gerekirse başını dik tut ki Göz yaşların seni ağlatan kişi kadar alçalmasın

Seni sevdim beni sevdiğin için sana taptım beni birazda olsa yüksek gördüğün için eh be vicdansız nerden bileyim beni aldatacağını lanet olsun lanet o sana şimdi Allah’ından bul

Bir ben miyim diye baktım ki etrafıma hepsi doğuştan dertli, Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler...!!

İçki teselli vermiyor seven gönül avunmuyor bugün benim kafam bozuk.!

Sevmek nedir bilirdim önce bende sevdim ölmeden önce…

Giden unutur kalan hep yanar demişler senin gibi aldatanlarında ALLAH belasını versin demişler…

Dertlerime bir yenisini ekliyorum seninle başlayıp saf duygularımla sonuçlanan ve aldatmanın cezasıyla biten…

Devran döner bir gün yaptığını da biri yapar sana, sen benim gibisini bul da o zaman küfret bana…

Sana nefes aldığım sürece dua edeceğim sanma ki mutlu ol diye sende sev ve benim gibi aldatıl sende sev benim gibi yan diye

Ne zaman seni düşünsem yalanlar geliyor aklıma... Gelen yalanların arasında saklı ihanetinin bedeli helal olsun sana aldattın beni.

Bakma Artık Arkana Yolun Açık Olsun Adın ihanet Olsun...

Sana Harcadığım Zamana Lanet Verdiğim Değer Haram olsun...

Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz. Her şeyi unutur da şu gönlüm bir seni unutamaz.