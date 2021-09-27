Aldatıp aldatmayacağını anlamak için ayaklarına bakın!

Evli insanlar için kurulmuş bir arkadaşlık sitesinin yaptığı araştırmaya göre, ayak numarası 43 ve üzeri olan erkekler, ayak numarası 40 ve altı olan erkeklere oranla aldatmaya 2 kat daha fazla meyilli. 2 bin erkek üzerinde yapılan araştırmada, ayakları büyük olan erkeklerin eşlerini daha fazla aldattığı ortaya çıktı. Yapılan ankete göre ayak numarası ve aldatma yüzdesi arasındaki ilişki şöyle:

Ayak numarası 44,5 olan erkeklerin aldatma yüzdesi 29

Ayak numarası 43 olan erkeklerin aldatma yüzdesi 25

Ayak numarası 45,5 olan erkeklerin aldatma yüzdesi 22

Ayak numarası 47 ve üzeri olan erkeklerin aldatma yüzdesi 21

Şirketin sözcüsü Jessica Leoni, "Ayakları daha büyük olan erkekler daha uzun boylu olma eğilimindedir. Bu nedenle daha fazla dikkat çekerler. Kimileri bir erkeğin ayakkabı numarasından daha fazlası olduğunu iddia edebilir ancak veriler yalan söylemez. Seri aldatıcıların ayakkabı numarasının 43 ve üzeri olması muhtemel" dedi.

KARŞI ÇIKANLAR DA SAVUNANLAR DA VAR

Ancak araştırmanın sonuçlarına karşı çıkanlar da oldu, sonuçları mantıklı bulanlar da.

2 metre boyundaki 34 yaşındaki Jeremy Collins, eşini asla aldatmadığını söyleyerek "Bu saygıyla ilgili, ayakların ne kadar büyük olduğuyla değil" diyor.

Ayak numarası 45,5 olan Gareth Connelly ise "Önceki partnerlerimi aldattım ama bunun nedenini her zaman gözümün dışarıda olması sandım. Şimdi neyin suçlanacağını biliyorum. Koca ayaklarım!" diyor.

ÜNLÜLER DE VAR

Araştırmanın sonuçları, Tiger Woods, Hugh Grant, Lamar Odom ve Arnold Schwarzenegger gibi aldatan ünlüleri açıklıyor. Bu ünlülerin hepsinin ayak numarası 43 ve üzerinde.







