ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i Film çekimi sırasında yanlışlıkla öldürmesi aylardır dünya gündeminde en ön sıralarda yer alıyor. Bu kadar göz önünde olan bir dava olmasına rağmen, Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği konusundaki gizem ise bir türlü giderilememişti.

CEP TELEFONUNA ARAMA EMRİ

Olayla ilgili yasal soruşturma sürerken soruşturmayı yürüten yetkililerden hem Baldwin'i hem de tüm dünyayı şaşırtan yeni bir hamle geldi.

Soruşturmayı yürüten New Mexico eyaletindeki mahkeme flaş bir kararla Baldwin'in cep telefonunda soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceği gerekçesiyle arama emrini çıkardığını açıkladı. Soruşturmanın dedektifi Alexandria Hancock, Baldwin'den telefonunu teslim etmesini istediklerini, ancak aktör ve avukatlarının önce arama emri talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme, Baldwin'in telefonunda, yürütülen soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceğine hükmetti. Arama emrinin Baldwin'in filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed ile konuşmalarında sarf etmiş olabileceği sözler üzerine çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Arama emrine göre, polis filmin prodüksiyonuyla ilgili herhangi bir metin mesajı, resim, video, arama veya diğer bilgileri arıyorlar. Alec Bladwin filmin aynı zamanda yapımcısı da olduğu için tüm bu konulardan da sorumlu.

Baldwin'in verdiği ifadede filmin silah uzmanı Hanna Gutierrez Reed'in kendisine farklı silah modelleri gösterdiği ve buna ilişkin e-postalar olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen yetkililer olayla ilgili soruların bu konuşmalar yoluyla çözülebileceğine inanıyor.

Baldwin'in telefonundaki yazışmalarda ve yollanan maillerde Hannah Gutierez-Reed'den 'daha büyük bir silah' istediği iddiaları ortaya atıldı ve bunun da soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir durum olabileceği düşünülüyor.

Baldwin'in savunmasını yapan avukatı Aaron Dyer ise telefonda bulunacak kanıtların oyuncunun suçsuzluğunu kanıtlayacağına inandıklarını belirtti.