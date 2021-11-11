Ünlü yıldız Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki ölümlü kazada filmin görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken davayı soruşturan Santa Fe İlçe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu.

SAVCIDAN İDDİALARA CEVAP GELDİ

Trajedide tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyordu. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed'in avukatı aracılığıyla yazılı yaptığı 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' açıklamasına Altwies'den cevap geldi.

'SABOTAJ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden olurken Savcı bu iddialara son noktayı koydu. Savcı sabotaj iddilarının asılsız olduğunu açıkladı.

Altwies, 'Bazı savunma avukatlarının komplo teorileri ürettiğini ve 'sabotaj' kelimesini kullandığını biliyorum. Elimizde kanıt yok' ifadelerini kullandı. Sabotajın bir olasılık olup olmadığı sorulduğunda ise 'hayır' cevabını verdi.

HAFTALARDIR BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Good Morning America'ya açıklamalarda bulunan Savcı, soruştuma ile ilgili çok önemli bir bilgi de paylaştı.

Savcı Baldwin'in sette prova yaparken görüntü yönetmeninin öldürmesine neden olan silahı kimin doldurduğunu bildiğini söyledi, ancak konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Altwies'in bu açıklaması soruşturmada sona gelindiği şeklinde yorumlandı. ABD basını savcılığın kısa süre içinde davayı açacağını belirtiyor.