Alec Baldwin, film çekimleri sırasında yanlışlıkla birini öldürdü

68 yaşındaki aktör ve yapımcı Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin New Mexico'daki çekimlerinde, Baldwin'in ateşlediği silah yanlışlıkla bir set çalışanını öldürdü, diğerini ise yaraladı.

Ölen kişinin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins olduğu belirlendi. Kadının helikopterle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Diğer yaralanan kişi ise 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'ydı. Sauza, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından yapılan açıklamada "İncelemelere göre sahnede kullanılan silahın ateşlendiği görülüyor. Dedektifler ne tür bir mermi atıldığını araştırıyor. " denildi.

1880'lerde geçen Western tarzı film Rust'ın oyuncu kadrosunda Alec Baldwin, Travis Fimmel ve Jensen Ackles rol alıyor.

Bölge şerifinin yaptığı açıklamada kimsenin yargılanmadığı bildirildi.