Her zaman film haberleriyle insanlaın karşısına çıkan Alec Baldwin bu sefer film gibi bir cinayet haberiyle gündem oldu. Yeni filmi Rust’ın çekimleri sırasında silahla vurarak 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmenin ölümüne, 48 yaşındaki senarist ve yönetmenin yaralanmasına neden olan Alec Baldwin’in olayın ardından göz yaşlarına boğulduğu aktarıldı. Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alec Baldwin hangi filmlerde oynadı?

ALEC BALDWİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Alec Baldwin (Alexander Rae Baldwin) 3 Nisan 1958 tarihinde dünyaya gelen ABD’li film oyuncusudur.

ALEC BALDWİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Beetlejuice (1988), (Beter Böcek)

Working Girl (1988), (Çalışan Kız)

Married to the Mob (1988) (Babanın Metresi)

Talk Radio (1988) (Sırdaş Radyo)

The Hunt for Red October (1990) (Kızıl Ekim)

Glengarry Glen Ross (1992)

Alice (1990),

To Rome with Love (2012) (Roma’ya Sevgilerle)

Blue Jasmine (2013) (Mavi Yasemin)

The Aviator (2004) (Göklerin Hakimi)

The Departed (2006) (Köstebek)

The Cooler (2003) (Vegas’ta Son Şans)

The SpongeBob Squarepants Movie (2004), (Sünger Bob Kare Pantolon)

Madagaskar: Escape 2 Africa (2008), (Madagaskar 2)

Rise of the Guardians (2012) (Efsane Beşli)

The Boss Baby (2017) (Patron Bebek)

A Streetcar Named Desire (1992) (İhtiras Tramvayı) (Tiyatro)

Macbeth'in Off-Broadway (1998) (Tiyatro)

Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) (Görevimiz Tehlike-5)

Mission: Impossible - Fallout (2018) (Yansımalar)

Alec Baldwin, 2006'dan 2013'e kadar 30 Rock'ta Tina Fey ile birlikte Jack Donaghy karakterini canlandırdığı dizideki çalışmaları ile Primetime Emmy Ödülü, üç Altın Küre Ödülü ve yedi Screen Actors Guild Ödülü kazanan eleştirmenlerden övgü aldı. Aynı zamanda Baldwin, tarihteki en fazla SAG Ödülü'ne sahip erkek oyuncu.