Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce trajedi ile ilgili paylaşım yapan olayın baş aktörü Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Baldwin olaydan beri ilk defa kamuoyu önünde açıklamalarda bulundu.

POLİSTEN 'KONUŞMAMA' EMRİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, gazetecilere konuşan aktör, polisin kendisine devam eden soruşturma hakkında konuşmamasını emrettiğinin altını çizdi.

Kaza sonrası hayatını kaybeden görüntü yönetmeni için 'O benim arkadaşımdı' diyen Baldwin, 'Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu' ifadesini kullandı. Yaşanan trajediyi 'trilyonda bir ihtimal gerçek oldu' şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğinin altını çizdi.

Ünlü aktör insanların güvenliği için film ve dizi çekimlerinde ateşli silah kullanımının sınırlandırılmasından yana olacağını ve bunun için üstüne düşen her şeyi yapacağının altını çizdi.

SAVCI 'SUÇLU'YU BULDU

Birinci Adli Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies trajediye sahne olan sette yapılan yeni arama sonrası açıklamalarda bulundu. Savcı, 'Tüm seçenekler masada. Hiç kimse göz ardı edilmedi' ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile savcılığın davaya son şeklini verdiği resmiyet kazanırken ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıkladı. Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.

AVUKTATLARI DEVREDE

Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

KORKUNÇ İTİRAF!

2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in itirafları da gün yüzüne çıktı. Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.

Silahın içinde mermi bulunmadığı konusunda oyuncuları ve ekivi uyarmak için kullanılan 'Soğuk silah' terimini kullandığını da itiraf eden Halls daha sonra öğren yemeği molası verildiğini belirtti.

Söz konusu trajedinin yemek molasından sonra gerçekleştiğini beliten yardımcı yönetmen 'gerekli kontrolleri yapmalıydım' ifadesini kullandı ve olayda bir kasıt olmadığının altını çizdi. Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi. Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, 'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini vermişti.

Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı. Savcı, sette 'muazzam miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

SAATLER ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR!

63 yaşındaki aktörün yanlışlıkla Hutchins'i öldürmesine neden olan silahın, olaydan birkaç saat önce ekip üyeleri atış talimi için kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.

YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Kazaya sahne olan Rust filminin kameramanlarından Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.

Russell'ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins'in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.

Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşa olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı. Yeminli ifadede, 'Reid, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti' ifadeleri yer aldı. Kameraman Russel'ın altı kişinin ayrıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.

Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, ise yaptığı bir Facebook gönderisinde, Hutchins ölürken kollarını tuttuğunu ve ölümünden 'ihmal ve profesyonelliksizliği' sorumlu tuttuğunu söyledi. Prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı. Olaydan hemen sonra yapılan 911 aramasının kaydı ortaya çıktı.

911 aramasını yapan filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell'e hatta beklemesi söyleniyor Mitchell'in ise o sırada 'Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğlen yemeğinde revizeleri sordu. Gördünüz mü? Silahları kontrol etmeliydi. sözlerini sarf ettiği kayıtta net olarak duyuluyor.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.