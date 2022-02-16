Posta.com.tr / 2021’in Ekim ayında Rust filminin çekimleri sırasında Alec Baldwin’in kullandığı silah, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da yaralamıştı. Hutchins’in ailesinin avukatları, görüntü yönetmeninin ölümünün ayrıntılarını paylaştı. Hutchins’in kocası ve 9 yaşındaki oğlu adına açılan davanın avukatları şu açıklamayı yaptı:





(Kocası) Hayatının aşkını kaybetti ve oğlu annesini kaybetti. Bu hiç yaşanmamalıydı.

Davada, Santa Fe’deki film setindeki güvenlik standartlarının yetersiz kaldığı iddiasıyla Baldwin ve diğer sanıklar yargılanacak. Ayrıca ölümcül sonuçlar doğuran Rust setindeki gerçek silah kullanımında temel silah güvenlik kurallarına uymamak ve sanıkların çizgiyi aşmaları da davanın iddiaları arasında.

Avukat Randi McGinn, “New Mexico’da nasıl silah kullanacağını bilmeden kovboyculuk oynamaya gelen insanlara alışığız. Birine güvenlik eğitimi vermeden eline silah veremezsiniz. Gerçekçi olsun diye gerçek silah kullanılan bir sette kimse ölmemeliydi” dedi.

Basın toplantısında Hutchins’in aile avukatları, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair bir video animasyon gösterdi. Videoda Baldwin’in karakteri, silahı alıyor ve tetiği çekiyor. Sonra Hutchins yere yığılıyor ve etrafındakiler ona yardım etmeye geliyor.

Video, setteki güvenlik standartlarıyla ilgili korkuları ortaya çıkaran trajediden önce gönderilen metinleri ve e-postaları da gösterdi.

SET DOKTORU DA DAVA AÇTI

Geçtiğimiz günlerde filmin set doktoru da yapım ekibine dava açmıştı. Rust filminin setinde doktor olarak görev alan Cheryln Schaefer, film setindeki deneyiminden sonra artık çalışamayacağını iddia ederek filmin yapımcılarına ve birkaç çekim ekibi üyesine dava açtı.

Davada, Schaefer’ın, sanıkların eylemleri ve eylemsizliğinin sonucu olarak yaşamının tüm yönlerini etkileyen muazzam bir şok, travma ve şiddetli duygusal sıkıntı yaşadığı, bu travmanın tıp mesleğine geri dönmesine mâni olduğu öne sürülüyor.





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