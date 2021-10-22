Magazin Alec Baldwin'in 2017'de attığı tweet olay oldu!

Alec Baldwin'in 2017'de attığı tweet olay oldu!

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Alec Baldwin'in 2017'de attığı tweet olay oldu!

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, 'Rust' filminin çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdü ve yönetmeni de yaraladı. Bu talihsiz ölümün ardından ünlü oyuncunun yıllar önce attığı bir tweet ortaya çıktı. İşte detaylar...

22 Ekim 2021, Cuma 10:43 Son Güncelleme:
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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD basınına yansıyan haberlere göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti. Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.  Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. 

FİLM ÇEKİMLERİ ASKIDA

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekimi işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.  1993 yılında Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee sette ateşli silahla öldürülmüştü. Yapılan araştırma sonucunda polis olayın kaza olduğuna kanaat getirmişti.

Olayın ardından Alec Baldwin'in 2017'de attığı bir tweet ortaya çıktı. İşte o tweet:

"Haksız yere birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum."

BİRKAÇ SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞTI, OLAYIN ARDINDAN SİLDİ

Öte yandan Alec Baldwin, Rust filminin setinde yaşanan korkunç kazadan birkaç saat önce Instagram’da paylaştığı set fotoğrafını olayın ardından sildi.

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