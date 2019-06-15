Aleksandar Kolarov kimdir?

Fenerbahçe'nin en sıcak, bitmeye yakın transferi Kolarov gözyle bakılıyor. Hatta transferin bittiği de gelen haberler arasında... Yıldız ismin Fenerbahçe ile anılmaya başlamasından itibaren hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kolarov, başkent ekiplerinden Cukaricki'de profesyonel futbol kariyerine başladı.

Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu.

22 yaşında gittiği Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon euro'luk bedelle Manchester City'ye transfer oldu.

7 yıldır Manchester City'de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu. Daha sonra Roma'da top koşturmaya başladı.