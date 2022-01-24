Karagümrük'ün oyuncusu Aleksandar Pesic takımda kalıyor. Sırp forvet, kendisini Hull City'ye olumsuz dönüş yaptı ve takımda kalacağını açıkladı.

Pesic, "Bana gösterdiği ilgiden dolayı Acun Ilıca'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim. Son günlerde çok düşündüm. Menajerim bana çok yardımcı oldu ve İstanbul'da kalmaya karara verdik" dedi.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City Türkiye pazarına girmiş ve Allahyar Sayyadmanesh'i aldıktan sonra rotayı Pesic'e çevirmişti.

Ilıcalı'nın hedefinde Miha Zajc başta olmak üzere Süper Lig ve TFF 1. Lig'den birçok oyuncu var.