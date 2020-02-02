Alerji yapmayan köpek cinsi var mı? (Köpek alerjisi)

Eğer yakınınızda bir köpek varsa ve siz hapşırmaya veya tıkanmaya başlıyorsanız, yalnız değilsiniz. Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji, yaklaşık 10 milyon insanın evcil hayvanlarına alerjisi olduğunu ortaya çıkardı. Birçok evcil hayvan sahibi için hipoalerjenik bir köpek sahiplenmek mükemmel bir çözüm gibi geliyor. Alerji hapı veya iğnesi olmadan sevimli bir dosta sahip olmak harika görünüyor. Ancak Healtline'ın yaptığı bir araştırmaya göre, alerji yapmayan, yani hipoalerjenik köpekler iyi bir seçim değil. Gerçekten hipoalerjenik bir köpek diye bir şey yok. Bununla birlikte, evcil hayvan alerjileri ile yaşayan biriyseniz, reaksiyonu tetiklemeden bir köpeğe sahip olmanıza izin verebilecek birçok seçenek var.

Evcil hayvan alerjisi nasıl işliyor?

Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji sözcüsü alerjist Dr. Tania Elliott'a göre, insanlar evcil hayvanlardaki kepek, tükürük, idrar ve kıllara karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu maddelere maruz kaldığında, vücudumuz yanlışlıkla alerjen olarak adlandırılan belirli proteinleri bir tehdit olarak görebilir. Bizi korumak için vücudumuz bu proteinlere karşı antikorlar geliştirir.

Bu proteinlere tekrar maruz kaldığımızda, alerjik bir yanıt alırız. Bağışıklık sistemimiz aktive olacak ve histamin salınmasına neden olur. Histamin, bizi istilacı proteinden koruyan hapşırma ve mukus üretimi gibi semptomlara neden olur.

Bir köpek alerjisi durumunda Elliott, kaşıntılı gözler, burun akıntısı, astım atakları, hapşırma ve /veya tıkanıklık gibi semptomlar geliştirebileceğinizi söylüyor.

Hipoalerjenik köpek nedir?

Nebraska Üniversitesi'nden Dr. Jill A. Poole'ye göre, hipoalerjenik köpek diye bir şey yok. Çünkü tüm köpekler aynı proteinleri üretiyor. Yani alerjisi olan insanların tepki verdiği proteinler. Bu yüzden hipoalerjenik bir köpek bile alerjik reaksiyonu tetikleyebilir.

Hipoalerjenik olarak adlandırılan köpeklerin tüyleri kolay dökülmez. Ancak yine de düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekir.

Hipoalerjenik köpek diye bir şey olmasa da bazı insanların tüm köpeklere alerjisi olmayabilir. Yapılan bir araştırmada, bazı insanların köpeklerdeki Can f 5 isimli bir proteine karşı alerjisi olan kişilerin, erkek köpeklere tepki verdiğini gösteriyor.

Poole, köpek alerjisi olan bazı kişilerin potansiyel olarak bir dişi veya kısırlaştırılmış bir erkek köpeğe sahip olabileceği ve alerjik reaksiyonu olmayacağını belirtiyor. Poole, köpek alerjisi olan kişilerin yaklaşık yüzde 30'unun sadece Can f 5 proteinine alerjisi olduğunu söylüyor.







