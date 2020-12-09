Dünya Alerjik reaksiyon geçmişi olan kişiler için corona virüs aşısı uyarısı

Alerjik reaksiyon geçmişi olan kişiler için corona virüs aşısı uyarısı

Dünya

Alerjik reaksiyon geçmişi olan kişiler için corona virüs aşısı uyarısı

İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu Pfizer/BioNTech aşısının önemli alerjik reaksiyon geçirmiş kişilere uygulanmaması konusunda tavsiye bulundu.

09 Aralık 2020, Çarşamba 16:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.

Powis, alerjik vakaların ardından MHRA'nın önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere bu aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, dünyada ilk kez dün İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştı.

AA


İlgili Haberler
Pfizer'dan açıklama: Bir doz vurulması çok büyük hata olurİngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu: Meclis etkisizleştirildi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Siyaset üstü bir mesele: Aşı
Murat Çelik
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zengin ülkeler aşı stokçuluğuna başladı, yoksul ülkelerde 10 kişiden biri aşılanabilecek