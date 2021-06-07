Alerjik tutulma

İletişim, sosyalleşme, bilgi alışverişinin hız kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz. Ancak aynı zamanda zihinsel karışıklık, kararsızlık, aldanma, sinirsel gerginlik yaşama olasılıkları artacak.

Kaşınmayalım

Güneş tutulmalarında, Güneş ve Ay başroldedir. Medikal astrolojide bu ikili, genel sağlıkla yakından ilişkilidir. Bu hafta gerçekleşecek tutulmada Merkür-Neptün arasındaki kare açı, alerjik reaksiyonları arttırabilir. Sedef, egzama, atopik dermatit gibi cilt rahatsızlıkları tetiklenebilir. Kaşıntı, tahriş, kızarıklık, hassasiyet artabilir.

Alerji, bağışıklık sisteminin zararsız bir maddeyi düşman olarak algılaması sonucu aşırı tepki vermesi ile ortaya çıkar. Yani beden bir şekilde bilgi karmaşası yaşar. Tam da bu tutulmanın konusu…

Polenler, toz akarları, fıstık, buğday, süt ürünleri vb gıdalar, kozmetiklerde bulunan alerjen adı verilen çeşitli kimyasallar, alerjileri tetikler. En temel korunma yöntemi bu tetikleyicilerden uzak durmaktır. Yoğun alerjik reaksiyonlarda ise ilaç ve tıbbi tedavi yöntemleri devreye girmelidir.

Gökyüzü bu dönem alerjileri ve zehirlenmeleri güçlü şekilde tetikleyebilir. Dolayısıyla yediğimize, içtiğimize, sürdüğümüze, giydiğimize daha çok dikkat etmemiz sorun yaşamamak adına önemlidir.

No Stres

Sadece alerjenler değil, stres de alerjilerin ortaya çıkışında temel sebeplerden biridir. Yoğun stres altında egzama vb cilt sorunlarının artışı gözlemlenir. Tutulmanın güçlü enerjisi, yukarıda bahsettiğim zorlu gezegen açıları ile birleştiğinde bedensel ve zihinsel stresi doruk noktasına çıkartacaktır. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik rahatlatıcılar, içinde bulunduğumuz tutulma döneminde en iyi yardımcılarımız olacak. Nedir bunlar? Yatıştırıcı yüz ve vücut bakım ürünleri, sakinleştirici bitki çayları, mental stresi azaltan takviye edici gıdalar, rahatlatıcı banyo bakımları, yoga, meditasyon, nefes çalışmaları her zamankinden çok fayda sunacaktır.

Enfeksiyonlara Dikkat

Alerjilerin yanı sıra enfeksiyonların da tetiklenebileceği bir dönemdeyiz. Ciltte akne vb problemlerde artış yaşanabilir. Miadı geçmiş ya da kontamine olmuş kozmetik ürünler kaynaklı enfeksiyonlar çoğalabilir. Özellikle göz enfeksiyonlarına dikkat! Maskara vb likit ürünlerde açıldıktan sonra kullanım süresi kısadır, yaklaşık 3-6 ay… Bu süre zarfında ürün tükenmese bile miat dolunca kullanım sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde enfeksiyon ve daha pek çok cilt sorunu kaçınılmaz olur. Hazır Merkür retro iken mevcut kozmetikleri elden geçirebilir ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerden kurtulabiliriz.

Yaz sezonunu yavaştan açıyoruz. Havuz, deniz kaynaklı enfeksiyonlara da dikkat edelim!

Yanılgılar

Tutulma ve Merkür Neptün açıları, sağlık sorunlarının geç ya da yanlış teşhis edilmesine sebep olabilir. Acil bir durum yoksa önemli tıbbi karar gerektiren durumlarda, Merkür retrosunun bitişini (24 Haziran) beklemek yarar getirebilir.

Aldatıcı etkiler devrede demiştim, bu dönem ürün tanıtımlarına da çok dikkat edelim. İhtiyacımız olmayan, ya da cildimize uygun olmayan ürünleri sırf reklamları güzel diye alma eğiliminde olabiliriz. Hem cilde hem bütçeye zarar vermeyelim!

Tutulma sağlık ve bereket getirsin.

Sevgilerimle.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.