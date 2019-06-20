Alerjinin altındaki neden D vitamini eksikliği olabilir!

D vitamini eksikliği, kanserden diyabete, bağışıklık sistemi hastalıklarından alerjik sorunlara kadar birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Yapılan son araştırmalara göre D vitamini eksikliğinin alerjik vakalarda yüksek oranda göründüğü ortaya çıktı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Beslenme Danışmanı Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, alerjik rahatsızlığı olanların D vitamini değerlerine mutlaka baktırması gerektiğine dikkat çekti.

'ASTIMLI ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ ÇOK ÖNEMLİ'

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, vücudun genel sağlığı için büyük önem taşıyor. Son yıllarda D vitamini eksikliği, ülkemiz dahil tüm dünyada sık rastlanan ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. D vitamini eksikliğinde alerjik sorunların arttığı, bu nedenle alerjisi olan çocuklarda D vitamini ölçümünün yapılması, eksikliğin belirlenmesi halinde mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Garipağaoğlu, eksiklik durumunda D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmesinin yararlı olacağını belirtti. Özellikle astımlı çocuklarda D vitamini düzeylerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

2 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ HERKESTE 15 MİKROGRAM

Günlük alınması gereken D vitamini miktarını, iki yaşın üstündeki tüm bireylerde 15 mikrogram (mcg) olarak belirten Prof.Dr. Muazzez Garipağaoğlu, günümüzde çocukların birçok nedenle, yaz aylarında bile sokakta çok az vakit geçirdiklerini, bu nedenle D vitaminini yeterince alamadıklarını ifade etti.