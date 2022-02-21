2022 ALES başvurularına ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den geldi. Twitter üzerinden açıklamada bulunana Aygün, 2022 ALES başvuru tarihleri ile birlikte, 2022-ALES/1 başvuru kılavuzunun da yayımlandığını duyurdu. İşte, 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek 2022 ALES sınavının başvuru tarihleri, başvuru ücreti ve sınava katılacak adayların bilmesi gereken diğer ayrıntılar…

2022 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2022 ALES başvurularının 21 Şubat Pazartesi günü itibariyle başladığını duyurdu.

Adaylar, başvurularını 21 Şubat 2022 Pazartesi saat 10.30 itibariyle yapmaya başlayacaklar.

2022 ALES başvuruları 3 Mart 2022 saat 23.59’da sona erecek.

2022 ALES/1 geç başvuruları ise 15 Mart 2022’de alınacak.

2022 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’nin sitesinde yayımlanan 2022-ALES/1 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 2022 ALES başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak saat elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Sınava başvuru işlemleri sırasında HES kodu bilgisi isteneceğinden adayların, başvuru işlemine başlamadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

ALES başvuru ücretleri hem banka hem de ÖSYM’nin e-ödemeler sayfası aracılığıyla yapılabilecektir. İşte, ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

2022 ALES NE ZAMAN?

Yılda 3 defa gerçekleşen ALES’in 2022 yılında yapılacak ilk sınav tarihi 17 Nisan 2022 olarak belirtildi. 81 ilde Bişkek ve Lefkoşa’da binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek 2022-ALES/1 sınavının sonuçları ise 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, sınavdan alınan puanların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.