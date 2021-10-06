ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı
ALES/3 başvuruları 6 Ekim Çarşamba günü başladı. Lisansüstü eğitime devam edecek adayların katıldığı sınava katılmak isteyen adaylar, ücretlerini ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlayacak. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ALES başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı
06 Ekim 2021, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2021 ALES/3 sınavına ilişkin detayların yer aldığı sınav kılavuzu yayınlandı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Diğer yandan ALES başvuru ücretleri birçok bankaya yatırılabilirken, kartlı ödemeler, ÖSYM’nin sayfasından da yapılabilecek.
2021 ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvurularını 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
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ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2021 ALES 3 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
ALES başvuru ücretleri;
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Aynı zamanda ALES ücretleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebiliyor.
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2021 ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.