ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2021 ALES/3 sınavına ilişkin detayların yer aldığı sınav kılavuzu yayınlandı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Diğer yandan ALES başvuru ücretleri birçok bankaya yatırılabilirken, kartlı ödemeler, ÖSYM’nin sayfasından da yapılabilecek.

2021 ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvurularını 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

ÖSYM ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2021 ALES 3 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

ALES başvuru ücretleri;

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Aynı zamanda ALES ücretleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebiliyor.

ALES ÜCRETİNİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

2021 ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.