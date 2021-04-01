ALES için geç başvurular bugün yapılacak! ÖSYM duyurdu

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2021 ALES/1 için geri sayım sürerken, başvuru tarihleri arasında başvurusunu yapamayan adaylar geç başvuruları bekliyordu. Peki, ALES geç başvurular başladı mı? ALES için geç başvurusu nasıl yapılı? İşte ALES geç başvuru tarihi ve ücreti.

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geri sayım başladı. Başvuruda bulunamayan adaylar geç başvuru tarihlerini merak ediyordu. ÖSYM ALES geç başvuru tarihini geldi.

ALES GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI! BUGÜN YAPILABİLİR

Elektronik ortamda yapılacak olan ALES geç başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinde gün bitimine kadar yapmak mümkün. Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti, başvuru gününde ödeniyor. 145 TL olan başvuru ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 ALES/1 sınav tarihi ÖSYM takvimine göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.







