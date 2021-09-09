ALES sınav yerleri, sınava günler kala sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar 3-11 Ağustos tarihleri arasında başvurularını tamamlamıştı. Sınav maratonunun sona ermesine kısa süre kala 2021 ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda konuya dair ayrıntılar belirtilmiş, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağının bilgisi verilmişti.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav kılavuzunda sınav yerlerinin de yer aldığı 2021 ALES 2 sınav giriş belgelerinin sınavın gerçekleşeceği tarihten 10 gün önce erişime açılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

2021 ALES 2 sınavının 19 Eylül Pazar günü yapılacağı göz önüne alındığında ALES sınav yerlerinin 9 Eylül Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından 2021 ALES 2 sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla adaylar, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak, ayrıca belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması gerekiyor. Bu nedenle sınav giriş belgelerinin yazıcıdan çıktı olarak alınırken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir resim, yazı, işaret bulunması durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2, 19 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda sözel ve sayısal testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek.