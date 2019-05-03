Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün saat 10.15'te başladı. Sınava girecek adayların internette ALES sınavına ilişkin aramaları arttı. Peki, ALES sınavı saat kaçta? ALES sınavı kaç dakika? ALES sınavında kaç soru sorulacak? ALES sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte ALES sınav yeri ve ALES sınava giriş belgesi ile ilgili detaylar…

ALES 259 BİN 649 ADAY GİRECEK

ALES bu sene de 3 kez uygulanacak. Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler ve akademisyen olmak isteyenlerin gireceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki bugün yapılıyor. 81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da, 87 sınav merkezinde uygulanacak olan sınava toplam 259 bin 649 aday girecek.

ALES SINAV YERİ VE ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ

ALES’e girecek adaylar sınav yeri ve sınava giriş belgesini aday işlemleri siteminden edinebilecek.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA? ALES SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulacak. Adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK

2019 yılında uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-ALES/1'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adayların saat 10.00'dan önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği belirtilmişti.