Türkiye ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Türkiye

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

03 Eylül 2020, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

AA

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