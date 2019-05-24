ALES sonuçları açıklandı! İşte ALES sonuç sorgulama…
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) açıklandı. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı…
Mayıs ayında uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının sonuçları açıklandı. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı…
05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.