Türkiye ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021-ALES/2 sonuçları...

ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021-ALES/2 sonuçları...

Türkiye

ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021-ALES/2 sonuçları...

ALES sonuçları açıklandı. Son dakika haberine göre, ÖSYM 2021-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ÖSYM ALES sınav sonuç sayfası ve detaylar...

12 Ekim 2021, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ALES sonuçları için tıklayın.


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