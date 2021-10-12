ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu! 2021-ALES/2 sonuçları...
ALES sonuçları açıklandı. Son dakika haberine göre, ÖSYM 2021-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ÖSYM ALES sınav sonuç sayfası ve detaylar...
12 Ekim 2021, Salı 10:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
BUNLARI DA OKUYUN