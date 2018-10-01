ALES soru ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak için adaylar bu senenin ikinci ALES'ine girdiler. Sınav pazar günü gerçekleşti ve 2 buçuk saat sürdü. Sınavın bitiş anıyla birlikte her bir aday soru ve cevaplar için nefeslerini tuttu. Peki, ALES soru ve cevaplar ne zaman açıklanır?

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES soru ve cevapları henüz açıklanmadı ve ÖSYM'den herhangi bir duyuru da yok. Yalnız genellikle soru ve cevaplar, sınavın ardından 2 gün sonra açıklanıyor. ALES/2 sınavının soru ve cevaplarının 2 Ekim Salı günü saat 11.00'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise sınav takvimine göre 25 Ekim'de açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-sınava, atandığı salonda girmesi,

-sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

-cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

-cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

-soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

-sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

-salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.











