2019'un ALES/1 sınavı 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Adaylar saat 10.15'te sınava girdiler ve 100 soruya cevap vermeye çalıştılar. Sınav'dan çıkan on binlerin ilk cevap aradığı konu soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağıydı. İşte geçmiş dönemden ayrıntılar...

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ALES soru ve cevapları genellikle sınavın ardından 2. gün yayımlanıyor. Son olarak 18 Kasım 2018'de gerçekeleşen ALES'in soru ve cevapları 20 Kasım'da açıklanmıştı. Bu senenin ilk sınavının soru ve cevaplarının 7 Mayıs tarihinde yayımlanması bekleniyor. Sonuçlar ise ÖSYM takvimine göre 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-sınava, atandığı salonda girmesi,

-sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

-cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

-cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

-soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

-sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

-salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.