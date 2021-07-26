ALES sınavı bu yıl ÖSYM tarafından 3 defa düzenlenecek ve ilk sınav Mayıs ayında gerçekleşmişti. Şimdi gözler ALES/2 sınav başvuru tarihlerine çevrildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına dair tüm ayrıntılar sınav tarihi yaklaştıkça belli olmaya başlıyor. İşte, ALES/2 sınavına dair merak edilen ayrıntılar…

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikincisi (ALES/2) 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ALES/2 sınav sonuçları ise 14 Ekim tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖSYM ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti henüz açıklanmadı ve ÖSYM’nin ALES/2 kılavuzunu yayımlamasının ardından belli olacak. Ancak, 2 Mayıs tarihinde gerçekleşen ALES/1 sınavının başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenmişti ve sınav ücretinin bu sefer de aynı olması bekleniyor.

ALES NEDİR?

Kısa adı ALES olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ve öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, çevirici, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.