Türkiye ALES/2 giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

ALES/2 giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

Türkiye

ALES/2 giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM duyurdu. ALES 19 Eylül'de uygulanacak.

09 Eylül 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

 ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Adaylar 19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Paçacı haklı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısında kritik eşik aşıldı