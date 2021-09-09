ALES/2 giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı
ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM duyurdu. ALES 19 Eylül'de uygulanacak.
09 Eylül 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Adaylar 19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
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