ALES/2 başvuruları 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Diğer yandan adayların sınava girecekleri bina bilgilerinin de bulunduğu 2021 ALES sınav giriş yerleri belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı da sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. İşte ALES/2 tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? 2021 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı? sorularının yanıtları….

ALES/2 TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

ALES/2 tarihinin değiştiğine yönelik sosyal medyada söylentiler bulunsa da ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde bir değişiklik bulunmuyor.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

Saat 10.15'te başlayacak ALES/2, 150 dakika sürecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 Sonuçlar ise ÖSYM tarafından 14 Ekim'de açıklanacak.

2021 ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2021 ALES sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav yerlerinin ve giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık bir hafta önce yayınlanması bekleniyor.

ALES NEDİR?

Kısa adı ALES olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı, Türkiye’de lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında okutman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, çevirici, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanların alındığı sınavdır. ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 defa yapılır.