21 Kasım 2021 tarihinde binlerce adayın katılımıyla bu yıl üçüncü defa gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve mobil uygulamalarından ulaşabilecekler….

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 2021-ALES/3 sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM’nin https: //sonuç.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.” İfadelerine yer verildi.

2021 ALES/3 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES SINAV SONUÇLARI HAKKINDA

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapan öğrenciler, ALES 3 sınav sonuçlarına kolaylıkla erişim sağlarken, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, kurumun internet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Bununla birlikte adayların sınav sonuçları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki şekilde olacak. Sınav sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.